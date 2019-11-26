Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Бывшие соратники правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидера Бидзины Иванишвили, ныне — независимые депутаты парламента Грузии считают, что нынешняя власть действует неправильно и намеренно обостряет ситуацию, создавая в стране двухполюсность, тогда как эту двухполюсность надо искоренить.

Об этом на пленарном заседании 26 ноября заявил независимый депутат парламента Леван Гогичаишвили, в прошлом — член парламентского большинства, покинувший его ряды в ходе обсуждения вопросов реформы судебной системы.

«Страну в эту ситуацию ввергли именно вы. Именно вы сделали так, что эти «зомби» сегодня стоят на улице и выражают протест. Заказом общества было очищение политического пространства от двухполюсности. А что делаете вы? Обостряете ситуацию. Поляризация недопустима, страна в ней окончательно погибнет», — заявил Гогичаишвили и подчеркнул, что правящая партия не выполнила ни одного обещания, которое давала народу.

Напомним, что акции протеста с требованием пропорциональных выборов оппозиция возобновила в Тбилиси 25 ноября вечером. Участники акции разбили палатки на проезжей части проспекта Руставели и заблокировали входы в парламент.

На митинге звучали призывы к отставке нынешней власти и проведению досрочных выборов. Полиция разогнала митинг уже под утро 26 ноября, применив водометы и слезоточивый газ. Входы в парламент были разблокированы, и депутаты смогли войти в здание и начать пленарное заседание.