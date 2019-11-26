Тбилиси, 26 ноября 2019, 13:16 — REGNUM Лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил, что протестные акции будут прекращены, если власть согласится на т.н. немецкую модель парламентских выборов до конца декабря текущего года. Как сообщил 26 ноября Бакрадзе в беседе «Палитраньюс», политический кризис создало невыполнение обещания правительства.
Бакрадзе выразил уверенность, что власть будет вынуждена пойти на уступки.
Напомним, что акции протеста с требованием пропорциональных выборов оппозиция возобновила в Тбилиси 25 ноября вечером. Участники акции разбили палатки на проезжей части проспекта Руставели и заблокировали входы в парламент. На митинге звучали призывы к отставке нынешней власти и проведению досрочных выборов. Полиция разогнала митинг уже под утро, применив водометы и слезоточивый газ.
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