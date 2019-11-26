Сринагар, Индия, , 13:22 — REGNUM 26 ноября в столице индийского Джамму и Кашмира прогремел взрыв, в результате которого ранения получили по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представители полиции Кашмира подчеркнули, что взрыв произошёл возле здания Университета Кашмира в столице региона городе Сринагар. В ходе взрыва ранения получили четыре человека, которые уже были доставлены в больницу. Полиция Кашмира ведёт расследование происшествия. Выяснить тип использованной для создания бомбы взрывчатки пока не удалось.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.

Для обеспечения стабильности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства ввело повышенные меры безопасности в регионе. В то же время антитеррористические подразделения Индии проводят мероприятия по обнаружению и ликвидации террористических ячеек в Кашмире.