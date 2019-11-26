Киев, , 13:11 — REGNUM В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает взыскание штрафа с государственных служащих или лишение их свободы на срок до пяти лет за отрицание голода 30-х гг. прошлого века (т.н. «голодомора») как геноцида украинского народа

Об этом сегодня, 26 ноября, в комментарии государственному информагентству «Укринформ» сообщила автор законодательной инициативы — внефракционный народный депутат Оксана Савчук.

Савчук подчеркнула, что поданный ей законопроект предусматривает внесение двух поправок в уголовный кодекс Украины и касается исключительно государственных служащих .

«Если они публично будут отрицать голодомор как геноцид украинского народа, то сначала на них будет налагаться административный штраф — от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн (примерно $2 — $7 тыс.), а после повторного совершения таких действий их можно будет привлекать к уголовной ответственности (лишение свободы на срок до пяти лет)», — прокомментировала она.

Парламентарий не уточнила, на какой стадии рассмотрения находится документ и какой комитет Рады будет его изучать.

ИА REGNUM напоминает, что 23−24 ноября на Украине состоялись траурные мероприятия по чествованию памяти «жертв голодоморов». Как заявил президент Зеленский, потери Украины от голода 1932−1933 гг. сопоставимы с потерями во Второй мировой войне и являются теми страницами украинской истории, «которые невозможно забыть».