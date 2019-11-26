Москва, , 13:11 — REGNUM В Исландии заинтересованы в увеличении турпотока из России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Наша авиационная компания S7 осуществляла полёты в Исландию в прошлом году и, учитывая позитивный опыт, начала продажи билетов на сезон следующего года. Во многом благодаря этому поток туристов из России в Исландию увеличился почти на 20% и наши исландские коллеги заинтересованы в укреплении этой тенденции», — заявил Лавров.