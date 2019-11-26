Бамако, , 13:11 — REGNUM В результате столкновения двух вертолетов вооруженных сил Франции в Мали погибли 13 военнослужащих, об этом 26 ноября сообщает Reuters.

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона опубликовала заявление, в котором выражает соболезнование в связи с трагедией.

«Президент с глубоким сожалением сообщает о гибели 13 французских военнослужащих, произошедшей в понедельник (25 ноября) вечером в результате столкновения двух вертолетов», — говорится в заявлении.

Напомним, вооруженные силы Франции ведут борьбу с террористами в Мали с 2013 года.

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