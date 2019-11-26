Москва, , 13:05 — REGNUM Исландия расширяет географию связей с регионами России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Мы с удовлетворением отмечали расширение географии межрегиональных связей, готовность к взаимодействию с исландскими партнёрами проявляют и Ямало-Ненецкий автономный круг, Камчатский край, Чукотка, Мурманская область. И это не просто проявление интересов — в целом в ряде регионов России уже реализуются важные проекты в сфере инновационных технологий: телекоммуникационных, геотермальной энергетики», — заявил Лавров.

«Геотермальная энергетика в конкретном плане используется как генерирующая мощность для реализуемого на Камчатке проекта энергомоста, соединяющего Камчатку и Курильские острова и в перспективе — с Японией. В его реализации активно участвуют исландские компании», — указал он.

Министр также отметил вовлечённость исландских компаний в реализации программ модернизации российского рыболовного флота.

«Они участвуют в проектировании современных судов, поставках оборудования», — добавил он.