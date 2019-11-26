Москва, , 13:04 — REGNUM Законопроект о правовом статусе паспортов и других документов внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Предлагается определить правовой статус основных документов, удостоверяющих личность и систематизировать установленные различными нормативно-правовыми актами действующего законодательства документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и за её пределами, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина и лица без гражданства на территории Российской Федерации.

Сейчас статус этих документов определен подзаконными правовыми актами правительства РФ.

Законопроектом вводится понятие основного документа, удостоверяющего личность, устанавливается перечень основных документов, определяется перечень основных сведений обязательных для включения, вводится требование обязательности наличия документа удостоверяющего личность для граждан Российской Федерации и бережного его хранения, основания для отказа в оформлении документа, удостоверяющего личность, основания для признания документа, удостоверяющего личность недействительным и его замены и тому подобное.