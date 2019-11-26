Мумбаи, Индия, , 13:23 — REGNUM Заместитель главного министра штата Махараштра и бывший лидер оппозиционной «Партии националистического конгресса» (ПНК) Аджит Павар подал в отставку. Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание «Джагран».

В официальном заявлении Аджит Павар заявил о своём намерении сложить полномочия заместителя главного министра Махараштры. Политик не сообщил мотивов своего ухода, однако подчеркнул, что позже 26 ноября состоится пресс-конференция главного министра штата и лидера правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Девендры Фаднависа. Ожидается, что в ходе указанной пресс-конференции лидер БДП прояснит ситуацию.

Напомним, что Аджит Павар занимал должность заместителя главы Махараштры с 23 ноября. Ранее он бойкотировал решение высшего руководства ПНК сформировать правительство в штате совместно с ультраправой националистической партией «Шив сена» и оппозиционным «Индийским национальным конгрессом» (ИНК). Впоследствии Аджит Павар был смещен с поста лидера партийного отделения ПНК в Махараштре.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК-ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства.

Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. 26 ноября Верховный суд Индии постановил, что Девендра Фаднавис и Аджит Павар должны провести в заксобрании штата голосование по вопросу доверия их правительству в срок до 17:00 27 ноября.