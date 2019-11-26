Москва, 26 ноября 2019, 13:02 — REGNUM Американские санкции уже заставили Турцию, Россию и Иран отказаться от доллара во внешней торговле. При этом мотив американцев понятен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя обвинения США в отношении Турции из-за С-400.
Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную линию», начав в районе Анкары тестирование радаров С-400.
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