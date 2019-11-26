Москва, , 13:02 — REGNUM Американские санкции уже заставили Турцию, Россию и Иран отказаться от доллара во внешней торговле. При этом мотив американцев понятен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя обвинения США в отношении Турции из-за С-400.

«Россия теснит их на рынке вооружений, причем на их площадке, ведь Турция — страна НАТО и т. д.

Однако, Турция — это не Польша или Эстония. Ясно, что любое дальнейшее давление вызовет лишь еще более жесткую реакцию со стороны Эрдогана, который может в итоге ударить кулаком по столу и выйти из НАТО.

Максимальный удар по экономике Турции от американских санкций оценивается в 2% ВВП. Больно, но не смертельно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную линию», начав в районе Анкары тестирование радаров С-400.

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