Белград, , 13:21 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич направил письмо с соболезнованиями президенту и премьер-министру Республики Албания Илиру Мэтти и Эдди Раме в связи с сильным землетрясением, поразившем Албанию. Александр Вучич связался с Эдди Рамой по телефону, пишет сербское новостное агентство RTS 26 ноября.

В письме с соболезнованиями говорится, что «сербы с печалью взирают на фотографии разрушений в городе Дуррес и других населённых пунктах Албании».

«Позвольте мне выразить Вам и семьям погибших искренние соболезнования, а также сочувствие тем, кто потерял своих близких», — заявил президент Сербии.

«Трудно предсказать такие катастрофы и остановить безжалостную силу природы, но если Сербия может каким-либо образом помочь, мы готовы в пределах своих возможностей оказать любую помощь в устранении последствий разрушительного землетрясения», — говорится в письме Александра Вучича.

Сербия немедленно направила группу МЧС для оказания первой помощи в устранении последствий землетрясения.

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