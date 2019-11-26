Киев, , 12:59 — REGNUM У Зеленского начали разыгрывать балаган для украинцев по сценарию «Хороший президент и плохой кабмин», который должен закончиться отставкой нынешнего правительства, заявил в своем комментарии сегодня, 26 ноября, политолог Дмитрий Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский в экстренном видеообращении, якобы записанном в аэропорту перед вылетом в Эстонию, поручил правительству погасить задолженность по заработным платам перед учителями и врачами. Он отметил, что в некоторых регионах Украины врачи и учителя не получали зарплату начиная с сентября.

Корнейчук отмечает — ни для кого на Украине не секрет, что кабмин в «ручном» режиме контролируется из офиса президента, соответственно: если бы хотели погасить долги — давно бы погасили.

«Но тут суть в ином. Начинают готовить информпространство к отставке кабмина. И к тому, что хороший Зеленский требует помогать людям, а плохой кабмин — не выполняет команды президента», — объясняет эксперт.

Он считает, что это реакция офиса президента на достаточно резкое падение рейтинга Зеленского.

«Надо запускать для общества «козлов отпущения». Таковым и станет премьер Гончарук. Впрочем, этого «фунта» и назначали для этой роли», — констатировал специалист.

ИА REGNUM отмечает, что ранее эксперты уже указывали, что вопрос выплаты зарплат в парламентско-президентской республике Украины — это вообще не прерогатива президента. Кроме того, оказалось, что еще на прошлой неделе правительство выделило более 700 млн грн как раз на погашение задолженностей.

Ранее на Украине были представлены результаты соцопроса, согласно которым по сравнению с августом 2019 года в ноябре количество украинцев, которые негативно оценивают деятельность Зеленского и его команды, увеличилось вдвое.

Правительство Гончарука было назначено Верховной радой нынешнего созыва 29 августа 2019 года.