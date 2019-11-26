Москва, , 12:57 — REGNUM Исландский бизнес демонстрирует возрастающий интерес к российским рынкам, что отразилось в создании Исландско-российской торговой палаты в октябре 2019 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Отводим особую роль механизму регулярных российско-исландских торгово-экономических консультаций, очередной раунд которых запланирован на второй квартал 2020 года. Мы отметили растущий интерес исландского бизнеса к присутствию на российском рынке, что проявилось в создании в прошлом месяце Исландско-российской торговой палаты, в которой участвует более 30 компаний из Исландии», — заявил Лавров.