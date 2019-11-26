Москва, , 12:53 — REGNUM Несмотря на сохранение санкционных ограничений, России удаётся развивать торговое сотрудничество с Исландией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«По итогам прошлого года, несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения, мы смогли переломить негативную тенденцию в торговле. Товарооборот вырос более чем на 20%. И хотя абсолютная цифра пока ещё скромная — порядка 50 млн долларов, — тем не менее, тенденция налицо. Мы договорились её постараться укрепить и сделать устойчивой», — заявил Лавров.