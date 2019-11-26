Москва, , 12:59 — REGNUM Тесное взаимодействие России и Исландии в рамках Арктического совета позволит обеспечить хорошую динамику работы организации. Об этом заявил министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон 26 ноября в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он отметил важность встреч и совместной работы в Арктическом совете. Он предположил, что Москва и Рейкьявик смогут создать конструктивный климат работы и в период председательства Исландии в совете, и в дальнейшем.

«России и Исландии нужно тесно взаимодействовать друг с другом, чтобы обеспечить здесь хорошую динамику», — сказал Тордарсон, напомнив, что Россия возглавит совет в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, членами Арктического совета, учрежденного в 1996 году, являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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