Кампала, , 12:54 — REGNUM Закрытие пограничного пункта Катуна-Гатуна с марта 2019 года обошлось Уганде в 530 миллиардов угандийских шиллингов (143,7 миллионов долларов США). Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителя Фонда частного сектора Уганды (PSFU).

Объявляя о предстоящем деловом и инвестиционном саммите, посвященного 20-летию Восточноафриканского сообщества (ВAC), исполнительный директор PSFU Гидеон Бадагава заявил, что закрытие границы Катуна-Гатуна лишает угандийские товары доступа на руандийский рынок. Это, по его словам, является симптомом протекционистских тенденций, препятствующих полной интеграции в рамках ВАС.

«Уганда теряет по 16 миллионов долларов США каждый месяц с тех пор, как Руанда закрыла границу для наших продуктов питания и напитков, стали, кровельных материалов, цемента и сахара», — сказал Бадагава, добавив, что события на границе с Руандой были усугублены вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и гражданской войной в Южном Судане, которая ослабила оперативный потенциал заводов в стране.

Он отметил, что с учётом ситуации в сфере внутрирегиональной торговли, которая в настоящее время составляет 12%, ВАС следует прекратить думать о доступе к другим региональным рынкам, если государства-члены не могут торговать даже между собой.

«В настоящее время капиталу, товарам и услугам по-прежнему очень трудно свободно перемещаться по региону», — подчеркнул он.

Директор Восточноафриканского делового совета Стюарт Джейсон Мвесигва отметил, что некоторые трудности были отмечены ещё с момента возрождения объединения в 1999 году. Он добавил, что несмотря на то, что создание единой таможенной зоны и объединение пограничных постов облегчило перемещение товаров через границы, государствам-членам организации все ещё необходимо решить ряд проблем.

«У нас все еще есть нетарифные барьеры, протекционистские тенденции со стороны стран-членов, задержка в реализации согласованных решений и директив ВАС», — сказал он.