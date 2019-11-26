Киев, , 12:51 — REGNUM Печерский районный суд Киева предоставил следователям государственного бюро расследований (ГБР) доступ к паспортным данным дипломатического паспорта экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщило 26 ноября информационное агентство «Украинские новости».

По данным журналистов, помимо паспорта, правоохранители получили сведения обо всех документах, использовавшихся для его оформления и выдачи.

Доступ к документам был запрошен в рамках расследования поездки Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года. По данным СМИ, экс-президент Украины использовал во время поездки документы, выданные на чужое имя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд дал ГБР доступ к электронным декларациям Порошенко за 2014−2018 годы.

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