Москва, , 12:43 — REGNUM Представители партии «Единой России» могут критиковать чиновников и в том числе министров правительства России, которые также относятся к этой партии, и в этом не следует усматривать какой-либо противоречивости. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Любая правящая партия периодически дискутирует с собственными представителями в различных органах власти. Более того, если мы посмотрим на англо-саксонскую систему, то там политический назначенец — министр, — часто не может уволить своего заместителя. Эти бюрократические конфликты, которые очень сильно присутствуют в политике», — заявил Костин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» добиваться от чиновников на местах «принятия решений во всех сферах, где это необходимо».

«Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости», — заявил Путин.