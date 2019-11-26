Москва, , 12:36 — REGNUM В Кремле нет планов по проведению круглого стола для обсуждения вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет. Это не так», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет предполагает, что российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном своей страны. Кроме того, будет запрещено проведение в России любых международных соревнований. Исполком рассмотрит этот вопрос 9 декабря.