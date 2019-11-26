Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Депутаты Екатеринбурга могут сэкономить на переезде в ЦУМ и разместиться в специальном коворкинге с капсулами для сна. Об этом сообщает ЕАН.

Соответствующее предложение направило в гордуму федеральная сеть коворкингов Names.

По мнению предпринимателей, депутаты могли бы существенно сэкономить — коворкинг обойдётся парламентариям лишь в 6−10 млн рублей в год, пространство уже полностью оборудовано под деловые нужды. Депутатам предлагают даже индивидуальные капсулы для сна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее больше половины депутатов отказались размещаться в новом зале гордумы в ЦУМе. Парламентариев возмутила дороговизна проекта, хотя они и обратили на неё внимание уже практически перед переездом, который должен состояться в начале 2020 года.

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