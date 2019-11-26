Москва, , 12:15 — REGNUM Несмотря на критику, «Единая Россия» остаётся в глазах народа партией власти в том смысле, что только она имеет инфраструктуру и масштаб влияния для решения тех или иных локальных вопросов в интересах граждан. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Партия власти, наше население всегда подразумевает ту политическую силу, которая способна что-то делать, которая представлена на всех уровнях, которая есть и в федеральном центре, и прямо непосредственно в их регионах, в их посёлке, их районе», — заявил Костин.

«Прийти, обратиться с какой-то проблемой, и эту проблему, возможно, решат. Такую партию люди и воспринимают партией власти — партия, у которой есть соответствующий ресурс и полномочия, и люди, с которыми они находятся в режиме какой-то коммуникации», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» добиваться от чиновников на местах «принятия решений во всех сферах, где это необходимо».

«Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости», — заявил Путин.