26 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 12:15 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс совершил необъявленный визит в Ирак. The Associated Press поведало об этом в интригующем ключе. Оказывается, чтобы всё сохранить в тайне, Пенс прилетел на грузовом самолете Boeing C-17, который приземлился на военной базе США Айн аль-Асад, расположенной в пустыне на западе Ирака, поговорил по телефону с иракским премьер-министром Аделем Абдулом Мехди, однако с ним не встречался. Официальный представитель Белого дома объяснил это тем, что вице-президент не может встречаться с местными правительственными чиновниками «из-за жестокого разгона протестующих на юге Ирака».

Вице-президент США Майк Пенс Иван Шилов © ИА REGNUM

Затем Пенс отправился в столицу Иракского Курдистана — город Эрбиль, где провел переговоры с президентом автономии Нечирваном Барзани и премьер-министром Масруром Барзани. По оценке некоторых американских экспертов, это и была главная цель Пенса, «связанная с определением президента США Дональда Трампа и его администрации политики в Ираке и Сирии, включая роль, которую курды играют и хотят играть в обеих странах». Это в общем. Если конкретно, то якобы в задачу вице-президента входило развеять суждения о том, что «американцы бросают курдов». Однако с такими обвинениями в адрес Вашингтона одно время выступали только сирийские, но никак не иракские курды. К тому же американцы вернулись в Сирию. В этой связи курдский эксперт Хемен Абдулла считает, что Пенс решил сообщить Эрбилю об «изменениях, которые произойдут в будущем, и определить роль, которая будет отводиться курдам не только в Ираке, но и регионе». И о каких же изменениях идет речь?

Нечирван Барзани KRG.OFFICE

Турция интенсивную подготовку к военной операции «Источник мира» на севере Сирии и начало ее связывала с необходимостью «не допустить появления на территории этой страны курдской государственности». Действительно ли готовилась такая акция со стороны сирийских курдов, судить сложно. Но дыма без огня не бывает. Недавно глава МИД России Сергей Лавров, выступая на втором парижском Форуме мира, говорил, что «Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает всё для того, чтобы создать там квазигосударство». И теперь США заявляют, что прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам. Помимо того, на территориях Северной Сирии, подконтрольных курдским Силам народной самообороны (СНС), давно провозглашено создании Федерации Северной Сирии, что оценивается как попытка разделения страны на несколько фактически автономных от Дамаска частей. Удастся ли упредить такой ход событий с помощью созданной на турецко-сирийской границе так называемой зоны безопасности, которая ранее патрулировалась турками и американцами, сейчас российскими и турецкими подразделениями, остается открытым.

Когда Турция заявляет, что выступает за территориальную целостность Сирии, сирийские курды отвечают, что они с этим тоже согласны. Но когда Анкара уточняет, что она против федерализации страны, курды отвечают: это исключительно внутреннее дело Сирии. Более того, США не допускают возобновления военной турецкой операции на севере Сирии, угрожая Турции различными санкциями. Они также предлагают ей вступить в переговоры с лидерами сирийских курдов, что могло бы придать тем статус определенной субъектности. «Курдскую партию» в Вашингтоне ведет именно Пенс, выступавший ранее в качестве посредника между турками и курдами. В Эрбиле у него была иная функция: выступить посредником в диалоге между иракскими и сирийскими курдами, добиться согласованности в их действиях. Напомним, что 23 ноября начальник Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи объявил, что американские военные совместно с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) вскоре возобновят борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Солдаты США (сс) The U.S. Army

В то же время сирийские курды опасаются, что их альянс с Вашингтоном распадется вскоре после того, как будет одержана окончательная победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что на каком-то этапе США вернутся к восстановлению пошатнувшихся отношения с Анкарой. Именно в этот промежуточный момент они рассчитывают добиться согласия Вашингтона на провозглашение на севере Сирии курдской автономии или государственности, которую могут признать американцы и их западные партнеры. Не исключено, что Пенс на переговорах в Эрбиле обсуждал с руководством Иракского Курдистана и такой сценарий. Не случайно и то, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил о целесообразности скорейшего присоединения курдских отрядов СДС к правительственной армии Сирии. По его словам, «чем быстрее — тем лучше для всех». Но чем вызвана такая поспешность?

В самой Турции прокурдская Демократическая партия народов призвала к досрочным выборам, а на юго-востоке страны, где сильны позиции этой партии, правительство заменило 24 мэра. По всем признакам, в регионе назревают важные события, в которых определенная роль отводится курдам. Но какие именно? Будем ждать.

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