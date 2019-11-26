Москва, , 12:08 — REGNUM Верховный суд в РФ наглядно подтвердил нацеленность на тщательную проработку правовых позиций и укрепление принципа правовой определенности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В итоговом постановлении сохранен подход, согласно которому моментом окончания преступления следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

«Именно с этого момента начинается отсчет срока давности. Привлекать к ответственности за налоговые преступления будут не только номинальных руководителей, но и тех, кто руководил деятельностью организации через подставных лиц», — сказал Груздев.

Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов может стать в том числе предприниматель, осуществляющий свою деятельность через подставное лицо, например безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, указал эксперт.

«В случае уклонения от налогов реальный организатор бизнеса будет проходить как исполнитель преступления, а подставное лицо — как пособник, при условии, если оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов», — разъяснил он.

В целом принятые разъяснения пленума Верховного суда направлены на совершенствование практики рассмотрения дел по налоговым преступлениям, при этом документ защищает предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заключил Груздев.