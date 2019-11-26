Берлин, , 12:08 — REGNUM Министр связи и информации Индонезии Джонни Плейт прибыл в Берлин, чтобы принять участие в форуме и продемонстрировать успех развития интернета в Индонезии, сообщает Antara.

На форуме министр связи и информации сообщил об успешном развитии интернета в стране.

«Примером успеха является то, что мы хорошо управляем электронной торговлей», — отметил министр.

Джонни Плейт рассказал о политике и стратегиях Индонезии в отношении инфраструктуры, проникновения интернета и социальных сетей, цифровой экономики и вопросов управления интернетом в Индонезии.

По его словам, Индонезия, как одна из крупнейших стран-пользователей интернета в мире, сумела показать себя в качестве одной из новых цифровых экономических держав мира.

Согласно отчету ассоциации индонезийских интернет-провайдеров, из общей численности населения Индонезии (264 млн человек) в 2018 году 171 млн человек или около 64,8% имеют доступ к интернету.

Напомним, форум в Берлине продлится до 29 ноября. В работе сессии принимают участие официальные лица из Австралии, Бангладеш, Чада, Коста-Рики, Египта, Франции, Гамбии, Ирана, Японии, Норвегии, Пакистана, Польши, Литвы, России, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании, Европейской комиссии, ОЭСР, ЮНКТАД и ЮНЕСКО.