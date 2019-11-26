Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Запланированное на 12:00 (11:00 мск) часов пленарное заседание парламента Грузии началось на полчаса позже. Регистрацию прошли 87 депутатов, кворум, для которого требуется присутствие 76 депутатов, состоялся. Об этом 26 ноября сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Бойкот пленарному заседанию объявили депутаты от «Национального движения» и «Европейской Грузии». На заседании также отсутствуют члены «Альянса патриотов». В зале заседаний находится часть независимых депутатов, в том числе, Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе и Леван Коберидзе.

Напомним, что акции протеста с требованием пропорциональных выборов оппозиция возобновила в Тбилиси 25 ноября вечером. Участники акции разбили палатки на проезжей части проспекта Руставели и заблокировали входы в парламент. На митинге звучали призывы к отставке нынешней власти и проведению досрочных выборов. Полиция разогнала митинг уже под утро, применив водометы и слезоточивый газ.

Участники акции по-прежнему остаются перед парламентом, заседание проходит на фоне протеста.

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