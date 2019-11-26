Москва, , 12:01 — REGNUM «Единая Россия» всегда занималась контролем деятельности чиновников, и заявление президента России Владимира Путина о влиянии на чиновников на местах в первую очередь служит напоминанием о необходимости эту работу продолжать. Об этом заявил депутат Госдумы России Михаил Старшинов («Единая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Будет совершенно несправедливо и некорректно говорить о том, что это стало первой весточкой и все теперь заработают. Партии и депутаты всегда этим вопросом занимались, и взаимодействие с гражданами является самой главной задачей», — заявил Старшинов. «Ситуация далека от идеальной. И, на мой взгляд, партия власти — здравый смысл, логика подсказывают — это наиболее эффективный инструмент, чтобы добиваться поставленных целей», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» добиваться от чиновников на местах «принятия решений во всех сферах, где это необходимо».

«Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости», — заявил Путин.