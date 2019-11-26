Киев, , 12:10 — REGNUM Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о «крымско-татарской автономии», заявила 26 ноября заместитель постоянного представителя президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Тамила Ташева в интервью «РБК-Украина».

В законопроекте будет прописан статус организаций крымских татар — Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Курултая (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые действуют на Украине.

«Законопроект о крымской автономии предусматривает, что Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Курултай (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признаются официальными органами, также предусмотрено квотное представительство крымских татар во всех органах местной власти и местных советах полуострова», — рассказала Ташева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ташева рассказала, что в Крыму около 3 тыс. человек отказались получать российский паспорт и вынуждены каждые 90 дней выезжать с территории России.

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Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после того, как в Киеве была уничтожена законная власть. Воссоединению с Россией предшествовал референдум, на котором более 95% проголосовавших крымчан поддержали это решение.