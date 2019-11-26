Киев, , 11:55 — REGNUM На Украине сегодня, 26 ноября, обсуждают поручение президента Владимира Зеленского правительству погасить задолженность по заработным платам учителями и врачами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне Зеленский заявил, что в некоторых регионах Украины врачи и учителя не получили зарплату, начиная с сентября.

«Это самый важный приоритетный вопрос… Я очень прошу, чтобы правительство собралось и очень быстро решило положительно этот вопрос», — поручил он.

«Ничего нового. Опять популизм на марше», — заявил украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Александр Черненко.Он напоминает, что вопрос выплаты зарплат в парламентско-президентской республике Украины — это вообще не прерогатива президента.

«Дело в том, что еще на прошлой неделе правительство выделило более 700 млн грн как раз на погашение задолженности медикам. Но кто об этом знает?», — задается риторическим вопросом Черненко, отмечая, что теперь у народа создается впечатление, что долги по зарплатам погасил лично Зеленский, причем «не отходя от смартфона».

ИА REGNUM напоминает, что в середине ноября в Ровенской области Украины сотни местных медиков перекрыли международную трассу Киев-Чоп, требуя выплаты долгов по заработной плате.