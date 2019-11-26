Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Член Демократической партии США от штата Мичиган Бренда Лоуренс заявила, что не видит смысла в импичменте президенту страны Дональду Трампу, об этом 26 ноября сообщает Fox News.

Ранее она имела другую точку зрения на сей счет, однако теперь не только ее поменяла, но также призвала и своих коллег по партии последовать ее примеру.

«До выборов осталось не так много времени. Я скажу вам, что не вижу никакого смысла снимать его с должности, так как вижу, как разделена наша страна», — отметила Лоуренс, выступая на радио в Мичигане.

Как отмечает издание, слова Лоуренс могут серьезным образом повлиять на позицию умеренных демократов, что в конечном счете может привести к отказу от идее импичмента Трампу.

Напомним, недавно ряд американских социологических служб, в частности Gallup, опубликовали данные в соответствии с которыми рядовые избиратели Демократической партии значительно сократили свой интерес к теме импичмента президента.

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