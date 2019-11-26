Москва, , 11:50 — REGNUM Люди не поймут, чему они должны служить, покуда государство не определит, в каком направлении оно будет развиваться, задал вопрос кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер в Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, в современном российском обществе царит полный разброд и шатание, которое необходимо прекратить. С одной стороны, общество настроено просоветски, а с другой стороны, церковь настроена антисоветски. С третьей же стороны, коммунисты (или те, кто сейчас занимает эту нишу), которые должны вроде как оформлять чаяния большинства, сами по себе уже имеют слабое отношение к коммунизму.

«В этой каше необходимо формулировать… то, что в свое время Сталин сказал: «Без теории мы погибнем». У нас нету теории, непонятно, куда мы движемся, какое общество мы строим. Мы строим капитализм с человеческим лицом? Либо мы хотим вернуться в социализм? И тогда непонятно, чему служить, как люди могут выбрать служение? Я понимаю смысл, о чём говорит президент, но я не очень понимаю, как без точных формулировок и артикуляции целей страны мы можем это сделать», — заявил Шахназаров.

Напомним, что 23 ноября президент России Владимир Путин, выступая на XIX съезде «Единой России» заявил, что задача этой партии заключается не в том, чтобы управлять или править народом, а в том, чтобы служить ему. Пока же в стране царит идеология материалистического прагматизма во всём, партии вне зависимости от их направленности служат именно этим целям, которые всё сильнее расходятся с глубинными чаяниями народа.

«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее — и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», — заявил президент.