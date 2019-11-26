Москва, , 11:47 — REGNUM

Продление режима санкций и контрсанкций зависит не только от прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе, и следует исходить из того, что этот режим сохранится на многие годы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 ноября, комментируя высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как сообщалось ранее, Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции в отношении ЕС. Россия заинтересована в нормализации отношений с Европейским союзом, но первые шаги должен сделать сам ЕС, сказал Медведев. Он считает, что продление режима санкций и контрсанкций зависит от прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Полностью солидарен с главой правительства в вопросе о контрсанкци я х и рад слышать такую его твердую позицию.

Не соглашусь, однако, с его видением будущего. Продление режима западных санкций в отношении России только формально зависит от прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. Есть ещё Крым, есть целый ряд других принципиальных моментов, изменения подходов к которым Запад будет добиваться от нашей страны, применяя к ней меры экономического, военного, политического давления.

Да и по Донбассу ситуация сложная: конфликт должен быть урегулирован на известных условиях, нужна воля Киева и его западных патронов уважать народное самоопределение в ДНР и ЛНР. Но этого нет и не предвидится.

Одним словом, давайте спокойно исходить из того, что и западные санкции в том или ином виде сохранятся, и наши контрсанкции останутся в силе. Не идти же, действительно, на поклон к США и ЕС!

Кстати говоря, уже который раз нас, «российских потребителей», пугают некими потерями от отказа от «санкционной еды». Я, например, заметил, что некоторые европейские товары, которые я имел обыкновение покупать, исчезли. Для большей части из них я нашёл замену, от других просто отказался. А вот то, что российское сельхозпроизводство расширилось и стало более качественным, наблюдаю. Так что живу себе спокойно.