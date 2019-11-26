Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Протестующие, которые находятся на территории грузинского парламента в Тбилиси, требуют, чтобы полиция пропустила их ко входу в здание. Об этом сообщает 26 ноября портал apsny.ge.

Участники протеста находятся на улицах Читадзе и Чичинадзе, возле парламента присутствуют и лидеры оппозиции. Правоохранители ограничивают их передвижение. Так, представитель оппозиционного объединения «Сила в единстве» Георгий Вашадзе утверждает, что его не пускают в здание, несмотря на пропуск.

«Ситуация на месте периодически накаляется», — говорится в публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении всех 28 задержанных во время разгона акции протеста у здания грузинского парламента.

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