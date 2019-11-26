Исламабад, , 12:24 — REGNUM 26 ноября посол Норвегии в Пакистане Кьелл-Гуннар Эриксен заявил, что правительство его страны «решительно осуждает» попытку сжечь копию Корана крайне правыми демонстрантами в норвежском городе Кристиансанн.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в своем официальном обращении Кьелл-Гуннар Эриксен отметил, что антиисламская демонстрация группы «Остановим исламизацию Норвегии» была прекращена силами полиции «из-за вопросов безопасности. «В Норвегии каждый имеет право на свободу слова и вероисповедания без каких-либо преследований», — подчеркнул норвежский дипломат.

Ранее 23 ноября посол Норвегии был вызван в министерство иностранных дел Пакистана, где ему выразили «глубокую обеспокоенность» правительства и народа страны по поводу инцидента в Кристиансанн. Ранее с требованием наказать виновных к правительству Норвегии обратилась Турция.