Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время заседания бюро законодательного органа 26 ноября призвал парламентскую оппозицию вернуться к нормальному политическому процессу. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Пусть покажут обществу, что они (парламентская оппозиция) хотят сказать, аргументы, которые хотят, в любом политическом формате, будь то пленарное заседание или обсуждение в комитетах, пусть представят и противопоставят другим аргументам», — заявил председатель парламента.

Напомним, сегодня, 26 ноября в парламенте состоится пленарное заседание. Оппозиция и ее сторонники накануне провели пикетирование законодательного органа, однако рано полиция разогнала демонстрантов, применив водомет.