Москва, , 11:37 — REGNUM В ответ на покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» США могут инспирировать в Турции ещё одну попытку государственного переворота, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Хочу обратить внимание на то, что остаётся ещё один метод, который США могут применить против Эрдогана. Это инспирирование переворота в Турции. Эрдоган это прекрасно понимает, потому что первая попытка переворота и убийства уже была, — сказал Шаповалов. — И соответственно, чем больше Эрдоган будет демонстрировать свою независимость и стойкость в отстаивании национальных интересов, тем больше у США будет доводов в пользу того, что демократический народ Турции должен свергнуть тирана Эрдогана, следуя примеру Боливии и других стран».

Поэтому, как подчеркнул политолог, следует понимать, что речь идёт не только о возможном экономическом давлении США на Турцию, но и зреющих планах нового переворота.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября турецкие военные начали тестировать системы полученных из России ракетных комплексов. Военные хотят проверить, как налаживается связь между С-400 и самолётами. В первый день тесты проводились с применением самолётов F-4E и F-16 ВВС Турции.

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