Москва, 26 ноября 2019, 11:37 — REGNUM В ответ на покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» США могут инспирировать в Турции ещё одну попытку государственного переворота, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Поэтому, как подчеркнул политолог, следует понимать, что речь идёт не только о возможном экономическом давлении США на Турцию, но и зреющих планах нового переворота.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября турецкие военные начали тестировать системы полученных из России ракетных комплексов. Военные хотят проверить, как налаживается связь между С-400 и самолётами. В первый день тесты проводились с применением самолётов F-4E и F-16 ВВС Турции.
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