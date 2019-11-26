Челябинск, , 11:31 — REGNUM В Челябинской области официально назначен новый уполномоченный по правам человека. Им стал Антон Шарпилов, решение 26 ноября приняло региональное Заксобрание.

Депутаты проголосовали за него большинством голосов. Впрочем, некоторые отметили, что он слишком молод и не имеет опыта правозащитной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот пост занимала Маргарита Павлова. Но в конце сентября она стала членом Совета Федерации. А спустя месяц с небольшим губернатор Алексей Текслер назвал Шарпилова кандидатом на её место. Позднее кандидатура была одобрена в Москве.

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