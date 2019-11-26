Москва, , 11:30 — REGNUM США уже отказались от политики свободной торговли и перешли к жёсткому протекционизму во всех сферах, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американский сенатор призвал ввести санкции против Турции, купившей у России систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

"США уже отказались от политики свободной торговли. И фактически переходят на жёсткий протекционизм во всех сферах. Кроме того, если говорить о военно-технической сфере, то американцы всегда навязывали своё оружие сателлитам, — сказал Шаповалов. — Однако я думаю, что США не добьются желаемого, несмотря на то, что Турция по-прежнему очень сильно зависит от США. Мы видим, что Эрдоган демонстрирует стойкость и не сдаёт свои национальные интересы. И для него подобного рода санкции будут только доказательством правильности сделанного им выбора».

Иными словами, как пояснил Шаповалов, Турция, скорее всего, не сойдёт с выбранного пути и продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сенатор от американского штата Мэриленд, демократ Крис Ван Холлен заявил, что, начав тестировать радары приобретённых у России систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», Анкара пересекла новую «красную линию», за что должна быть наказана. В качестве наказания политик призвал президента США ввести санкции против Турции.

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