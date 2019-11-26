Киев, , 11:24 — REGNUM В ближайшее время из фракции «Слуга народа» выйдут еще как минимум 11 депутатов, заявила в эфире телеканала «Прямой» депутат Анна Скороход, которую ранее исключили из состава президентской политической силы.

По ее словам, это политики, которые хотят, «чтобы их слышали и с ними считались».

Скороход отметила, что бегство депутатов из «Слуги народа» начнется уже в ближайшее время, и сказала, что по понятным причинам она не может назвать имена желающих покинуть президентскую фракцию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Скороход заявила о создании в украинском парламенте депутатской группы «Настоящие слуги» или же «Слуга народа — 2». Она выразила уверенность, что состав группы будет постоянно пополняться, и вскоре депутатов там окажется больше, чем в «настоящей» фракции «Слуга народа».

25 ноября в своем видеообращении президент Зеленский заявил, что в партии «Слуга народа» продолжается процесс очищения, ведь «самое главное — это не количество депутатов, главное — чтобы это были честные, профессиональные люди».

Анну Скороходи Антона Полякова исключили из «Слуги народа», мотивировав это решение постоянными голосованиями вопреки позиции политической силы. При этом они остаются депутатами Рады.