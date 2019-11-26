Москва, , 11:20 — REGNUM 28 ноября на территорию Красной площади будет ограничен доступ посетителей. Это связано с проведением ежегодных тактико-специальных учений Федеральной службы охраны РФ, основной этап которых будет проходить в Московском Кремле и его непосредственном окружении. Об этом сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

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Так, кроме Красной площади доступ для граждан с обеда и до веера 28 ноября будет ограничен к площади Васильевский спуск и Александровскому саду.

В службе уточнили, что специалисты ФСО будут отрабатывать действия по пресечению угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам, передаёт ТАСС. Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, плановые ежегодные учения на территории Кремля ФСО проводила и осенью 2018 года. Тогда (22 ноября) в небе над центром Москвы были замечены два боевых вертолёта, ещё две винтокрылые машины появились позднее. Первые два произвели посадку на территории Кремля.

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