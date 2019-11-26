Москва, , 11:22 — REGNUM Организаторам Крымского трибунала стоит ожидать провокаций со стороны украинских политиков, которые в период грядущей предвыборной кампании будут привлекать к себе внимание по любому поводу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Например, не стоит исключать попыток прорваться на сессию Крымского трибунала, если она будет проходить в одной из западноевропейских стран. В 2020 году Украину ожидают местные выборы. Лидерам ключевых политических сил Укаины на этом фоне будет важно использовать любые инфоповоды, чтобы привлечь к себе внимание», — отметил эксперт.

По его словам, поскольку в центре внимания общественного трибунала будет находиться эпизод, прочно ассоциирующийся с Петром Порошенко, не исключено, что именно члены его команды попытаются как минимум представить данную инициативу, как свидетельство острой реакции на эпизоды его прошлого со стороны общественности в России, а возможно — и попытаться организовать какие-то другие акции, связанные с проведением этого мероприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму весной 2020 года собираются провести международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе.

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