Киев, , 11:19 — REGNUM Олега Сенцова пригласили в Европарламент из желания насолить России, при этом в ЕС почему-то забывают, что вслед за политикой Москвы деятелям, подобным Сенцову, может «не понравиться» и политика некоторых стран самого ЕС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 ноября, комментируя заявления Сенцова, сделанные им в Европарламенте.

Как сообщалось ранее, осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что не понимает смысла формулы Штайнмайера и Минских соглашений, а также призвал «вернуть» Украине ядерное оружие в связи с тем, что Россия «нарушила» условия Будапештского меморандума.

«Разговор режиссёра-террориста Сенцова о ядерном оружии говорит для меня о двух вещах.

Первая — это дебилизация творческого человека в том случае, если и когда он начинает заниматься политикой. Это помутнение мозгов происходит в любом случае, но современная украинская политика — особый сюжет. Соответственно, и результат — особенный.

Но и безотносительно к политике в той или иной стране представьте, что в присутствии театрального или кинорежиссера переговорщик по разоружению взялся бы говорить о системе Станиславского. Вот так и я отношусь к разговорам артистов о мировой политике, особенно, когда они пытаются ещё и лезть в детали.

Второй момент — это настроения в Европарламенте. Здесь имеет значение другая «ипостась» Сенцова: «ипостась» политико-террористическая. Понятно, что в Европарламенте его слушали именно в этом качестве. Иначе пригласили бы в условный «евротеатр». И ведь слушают же рассуждения дилетанта, который к тому же честно говорит, что в наиболее животрепещущих для Украины сегодня вопросах — вопросах урегулирования в Донбассе — он ничего не понимает!