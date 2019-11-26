Киев,
26 ноября 2019, 11:19 — REGNUM Олега Сенцова пригласили в Европарламент из желания насолить России, при этом в ЕС почему-то забывают, что вслед за политикой Москвы деятелям, подобным Сенцову, может «не понравиться» и политика некоторых стран самого ЕС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 ноября, комментируя заявления Сенцова, сделанные им в Европарламенте.
Как сообщалось ранее, осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в ходе своего выступления в Европарламенте заявил, что не понимает смысла формулы Штайнмайера и Минских соглашений, а также призвал «вернуть» Украине ядерное оружие в связи с тем, что Россия «нарушила» условия Будапештского меморандума.
«Разговор режиссёра-террориста Сенцова о ядерном оружии говорит для меня о двух вещах.
Первая — это дебилизация творческого человека в том случае, если и когда он начинает заниматься политикой. Это помутнение мозгов происходит в любом случае, но современная украинская политика — особый сюжет. Соответственно, и результат — особенный.
Но и безотносительно к политике в той или иной стране представьте, что в присутствии театрального или кинорежиссера переговорщик по разоружению взялся бы говорить о системе Станиславского. Вот так и я отношусь к разговорам артистов о мировой политике, особенно, когда они пытаются ещё и лезть в детали.
Второй момент — это настроения в Европарламенте. Здесь имеет значение другая «ипостась» Сенцова: «ипостась» политико-террористическая. Понятно, что в Европарламенте его слушали именно в этом качестве. Иначе пригласили бы в условный «евротеатр». И ведь слушают же рассуждения дилетанта, который к тому же честно говорит, что в наиболее животрепещущих для Украины сегодня вопросах — вопросах урегулирования в Донбассе — он ничего не понимает!
Чего, как говорится, не сделаешь, чтобы насолить России. А на деле только себя выставляют в качестве неумных людей. Забыли, что Сенцов делал в Крыму? Напомню: взрывное устройство закладывал. А если у Украины будет ядерное оружие и потом таким, как Сенцов, не понравится политика, скажем, Варшавы?» — отметил Михаил Демурин.