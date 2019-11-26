Киев, , 11:20 — REGNUM В ближайшее время фракцию «Слуга народа» в Верховной раде Украины могут покинуть 11 парламентариев, заявила депутат Рады Анна Скороход 25 ноября в эфире телеканала «Прямой».

Она рассказала, что хочет объединить тех, кто выйдет из «Слуги народа», в новую группу. Ориентировочно, речь идёт о 60 депутатах. Скороход не сообщила, о ком именно.

«Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть», — заявила депутат.

Всего на данный момент ей позвонили 11 человек.

Напомним, ранее Анну Скороход и Антона Полякова исключили из «Слуги народа» за то, что они постоянно голосовали вопреки воле руководства фракции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фракцию «Слуга народа» покинул третий депутат — Роман Иванисов, который скрыл информацию о своей судимости. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский обещал не просто исключить Иванисова из фракции, но и заставить его сложить депутатский мандат.

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