Москва, , 11:14 — REGNUM Канада — это страна, которая приютила у себя больше всего нацистских преступников, будучи на побегушках у США, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер в Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Канада — это страна, которая дала убежище наибольшему числу нацистских преступников. Большая честь — это бандеровцы и вся «прелесть» Прибалтики и Хорватии. Вот это Канада, этим она славилась в мире всегда. В определенных городах, например в Калгари, бандеровцев значительная часть населения всегда была. Что Канада делает в НАТО, что такое Канада вообще? Какая-то вша на заднице Соединенных Штатов!» — заявил Кедми.

По его словам, Канада присутствует в НАТО по старой доброй английской памяти, но по факту она не решает вопросов этой организации. В связи с этим визит Порошенко в эту страну ни на что повлиять не способен.

Напомним, что выступая в канадском Галифаксе на форуме по безопасности, бывший президент Украины Пётр Порошенко, потеряв связь с реальностью, заявил, что президент России Владимир Путин мешает Украине вступить в НАТО и виновен в том, что сейчас весь мир обсуждает не «агрессию России против несчастной Украины», а то, как Украина вляпалась в противостояние между демократами и республиканцами в преддверии президентских выборов в США, назвав это всё «Украина-гейтом».