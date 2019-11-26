Челябинск, 26 ноября 2019, 11:10 — REGNUM В Челябинской области заместителем министра социальных отношений стала Татьяна Зисман. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Как пишет Накануне.Ru, Зисман ранее возглавляла контрольно-ревизионное управление челябинского минздрава.
Как сообщало ИА REGNUM, прежняя министр соцотношений Татьяна Никитина покинула должность в сентябре. В начале ноября её сменила бывшая детский омбудсмен Ирина Буторина.
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