Киев, , 11:09 — REGNUM Никто так хорошо себя не чувствует на Украине, как бывший президент страны Порошенко, поэтому любые заявления европейских политиков в его защиту являются, мягко говоря, излишними, заявил в своем комментарии сегодня, 26 ноября, украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт напомнил, что недавно за Порошенко публично «вступился» президент Европейского совета Дональд Туск, назвав расследования дел, в которых фигурирует бывший президент, «действительно опасным» для Украины. Туск выразил мнение, что Украина будет оставаться страной, в которой «нет места для политически мотивированных преследований».

«Если бы в Польше победил такой лицемерный политик как Порошенко, то Польша была бы отброшена в своем политическом развитии на долгие годы. Поляки уже забыли, что такое массовая бедность, мощная коррупция, тотальная демагогия и правый популизм и власть олигархата. Порошенко — олигарх-политик, создавший мощную систему элитной коррупции, искусно имитирующий реформы и активно сотрудничающий с Москвой… при том, что по уровню политической демагогии ему не было равных», — заявил Небоженко.

Политолог отмечает, что в настоящий момент, после своего поражения на президентских выборах, бывший президент-олигарх Порошенко играет крайне негативную роль в жизни Украины, поэтому общество просто обязано дать честную политическую оценку всему тому, что он натворил за годы своего правления. В свою очередь, бывший президент научился «использовать» Европу для достижения своих целей, и активно этим пользуется, резюмировал Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что 18 ноября в Государственном бюро расследований заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Дело касается манипуляций при назначении судей. Запрос будет передан в Раду, которая может лишить экс-президента депутатской неприкосновенности.

Всего Порошенко в настоящий момент фигурирует в 13 производствах, однако преимущественно имеет статус свидетеля.