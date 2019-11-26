Москва, , 11:09 — REGNUM В администрации президента не испытывают скептического отношения по поводу возможности проведения встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление сегодня, 26 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах сообщило о скептическом настроении Москвы к перспективам встречи лидеров РФ и США в ближайшее время. Собеседник отметил, что у главы Белого дома «связаны руки», а ситуация с каждой такой встречей «становится только хуже», поэтому наладить полноценный диалог в ближайшей перспективе Москве и Вашингтону не удастся.

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В Кремле с такими утверждениями не согласились.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита G20 в японской Осаке. Российский президент тогда охарактеризовал беседу как «хорошую». Также Путин пригласил Трампа принять участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой отечественной войне 9 мая в Москве. Пока американский лидер на предложение не ответил.

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