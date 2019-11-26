Анкара, 26 ноября 2019, 11:12 — REGNUM Представители Турции и Индонезии подписали соглашение о намерениях расширить возможности получения образования студентам обеих стран, об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
В церемонии подписания соответствующего документа принял участие посол Индонезии в Турции Лалу Мухамед Икбал.
Напомним, в Турции обучается порядка 17 тыс. иностранных граждан из 170 стран мира. На долю Индонезии приходится 230 студентов, планируется увеличить данный показатель.
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