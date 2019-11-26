Москва, , 11:03 — REGNUM Тот факт, что Турция купила у России системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», будет использован Демократической партией США для дискредитации главы Белого дома США Дональда Трампа, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Вашингтон может ввести санкции против Турции за покупку российских вооружений.

«Фактически весь период, связанный с переговорами о покупке Турцией С-400 и дальнейшими действиями, используется в качестве инфоповода для нанесения атаки по Трампу, — сказал политолог. — Фактически любые действия Турции (так же, как и любые другие ситуации, в которых фигурирует Россия) используются и будут использоваться для дискредитации Трампа. Во-первых, тут фигурирует Россия, а Трамп, «как известно», агент России. Во-вторых, Трамп и Эрдоган — это президенты, которые находятся на одной волне и демонстрируют достаточно высокий уровень взаимопонимания, и в третьих, Эрдоган только что был в США».

Это, как заметил эксперт, позволяет противникам главы Белого дома нарисовать перед американским избирателем картину того, что Трамп предаёт интересы США, Трамп — авторитарный правитель, который вступил в сговор с двумя другими авторитарными правителями, Трамп — марионетка президента РФ и вообще слабый лидер, который не может защищать интересы США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку Турции четырёх систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан с Россией в июле 2017 года. Первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. В ответ на покупку зенитных ракетных комплексов Вашингтон прекратил поставки F-35 и всячески пытался уговорить Анкару отказаться от «Трумфов». Однако турецкий лидер неоднократно заявлял, что Турция не откажется от российских С-400, даже несмотря на настойчивые призывы и угрозы со стороны США.

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