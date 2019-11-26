Москва, 26 ноября 2019, 11:03 — REGNUM Тот факт, что Турция купила у России системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», будет использован Демократической партией США для дискредитации главы Белого дома США Дональда Трампа, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Вашингтон может ввести санкции против Турции за покупку российских вооружений.
Это, как заметил эксперт, позволяет противникам главы Белого дома нарисовать перед американским избирателем картину того, что Трамп предаёт интересы США, Трамп — авторитарный правитель, который вступил в сговор с двумя другими авторитарными правителями, Трамп — марионетка президента РФ и вообще слабый лидер, который не может защищать интересы США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку Турции четырёх систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан с Россией в июле 2017 года. Первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. В ответ на покупку зенитных ракетных комплексов Вашингтон прекратил поставки F-35 и всячески пытался уговорить Анкару отказаться от «Трумфов». Однако турецкий лидер неоднократно заявлял, что Турция не откажется от российских С-400, даже несмотря на настойчивые призывы и угрозы со стороны США.
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