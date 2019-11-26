Киев, , 11:02 — REGNUM Около 3 тыс. жителей Крыма отказались получать российские паспорта, сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Тамила Ташева 26 ноября в интервью «РБК-Украина».

"В 2014 году был дан короткий период для того, чтобы украинские граждане отказались от российского гражданства, если они не хотят его принимать… В итоге кто-то отказался, это около 3 000 человек», — рассказала она.

Чиновник сообщила, что эти люди получили удостоверение о постоянном проживании на территории Крыма. Все они, согласно российскому законодательству, могут пребывать на территории РФ до 90 дней, а затем выезжать за пределы полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Василий Волга рассказал, что на крымских стройках работает множество граждан Украины, которые не афишируют свои поездки в Крым.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Вскоре после государственного переворота в Киеве, жители Крыма инициировали референдум о самоопределении, на котором подавляющая часть проголосовавших поддержала воссоединение с Россией.