Киев, 26 ноября 2019, 11:02 — REGNUM Около 3 тыс. жителей Крыма отказались получать российские паспорта, сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Тамила Ташева 26 ноября в интервью «РБК-Украина».
Чиновник сообщила, что эти люди получили удостоверение о постоянном проживании на территории Крыма. Все они, согласно российскому законодательству, могут пребывать на территории РФ до 90 дней, а затем выезжать за пределы полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Василий Волга рассказал, что на крымских стройках работает множество граждан Украины, которые не афишируют свои поездки в Крым.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Вскоре после государственного переворота в Киеве, жители Крыма инициировали референдум о самоопределении, на котором подавляющая часть проголосовавших поддержала воссоединение с Россией.