Москва, , 11:01 — REGNUM Резонанс вокруг проведения Крымского трибунала в странах ЕС, скорее всего, будет весьма ограниченным. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Насколько можно судить, организаторы данной инициативы хотят, по крайней мере, попытаться донести свою позицию по инциденту в Керченском проливе до западноевропейской аудитории. Отсюда упоминание, что сессии общественного трибунала могут пройти в разных странах, в том числе, возможно, на территории одного из государств Западной Европы. Шанс оказаться в фокусе внимания некоторых крупных европейских СМИ у этой инициативы действительно есть, но надо понимать, что резонанс вокруг проведения данного мероприятия в странах ЕС, скорее всего, будет весьма ограниченным», — отметил эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму решили провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе.

Читайте ранее в этом сюжете: Политик: отношения с Украиной наладятся после концептуальной смены власти